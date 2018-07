‘Es Misa Time’ vs ‘Crunch Time’ 16 de septiembre

Transmitiendo en vivo en IBtv.us PPV

DENVER (22 de julio de 2018) Inside Boxing Promotions (Aurelio Martinez) ha programado una emocionante cartelera de pelea para celebrar la Independencia de México el 16 de septiembre de 2018. La tarjeta está llena de talento local, incluidos unos pocos USBL (United States Boxing League) semi-pro combates, proporcionando una casa llena anticipada con excelente boxeo en el Centro de eventos Imperium, 3051 W 74th Ave, en Westminster.

Es el evento principal que ha creado el rumor de dos boxeadores invictos, Misael de Denver “IT’S MISA TIME” López (8-0, 4KO’s) toma Staten Island, Nueva York, James ‘CRUNCH TIME’ Wilkins (5-0, 5KO’s) en una pelea programada para 8 rondas para el título de peso súper pluma continental (130 libras) de la ABF (Federación Americana de Boxeo).

Los fanáticos de Denver son muy conscientes de los talentos que posee Misael Lopez y después de numerosos intentos fallidos para que nadie se acerque al plato, Inside Boxing Promotions ha encontrado un excelente luchador. James ‘Crunch Time’ Wilkins no solo ha aceptado el desafío, sino que planea dejar Colorado con ese cinturón ABF Súper pluma alrededor de su cintura. Ambos jóvenes combatientes talentosos tienen solo 22 años.

El ex campeón aficionado del estado de Nueva York, muy condecorado (Wilkins), tiene experiencia internacional (en el boxeo de EE. UU.) Con victorias en China e Irlanda, todas por nocaut. Estuvo en las pruebas olímpicas de boxeo de EE. UU. En 2016, donde fue eliminado en una cerrada derrota por decisión dividida en las 132 libras. división de peso. Wilkins sostiene que su “estilo profesional” de boxeo no es lo que el boxeo de Estados Unidos puede apreciar, esas palabras son el sentimiento de muchos ex participantes, como la ex estrella amateur altamente decorada, Henry Allen II, de Louisiana.

La familia de Wilkins está compuesta por el mejor amigo fallecido (hermano) Tyrek ‘Little Frazier’ Matthews (asesinado a tiros hace un año), los molestos biológicos Daniel Wilkins y Nicholas Wilkins con las hermanas Jessica Wilkins y Kayla Perry. Papá, James Wilkins y mamá, Christine Ciccone completan la familia Wilkins.

Wilkins: “La historia de nuestra familia no es única, todos tienen una historia. Tenemos un hogar algo roto, pero hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Mi madre trabajó muy duro para proveer para nosotros. Estábamos constantemente en movimiento tratando de mantener a la familia unida. El boxeo ayudó a cambiar las cosas en mi vida, pero incluso antes de boxear en el ring, siempre peleaba. Cuando tenía 14 años, inventamos / jugamos un juego llamado ‘Esquinas’. Subimos a un ascensor y luego fuimos a una esquina. Después de poner todo el dinero que tenías en el medio del piso del ascensor, te golpearon hasta que hubo un hombre parado “.

La trágica muerte de su mejor amigo (L) Tyrek Matthews es la motivación de James ‘Crunch Time’ Wilkins

“Crunch Time” dice que después de la trágica muerte de su hermano Tyrek, su enfoque ahora está completamente en el boxeo. Esa situación sacó algo profundo de él y nunca perderá esa sensación. James no fuma, bebe ni ‘festeja’. Mantiene un perfil muy bajo, se queda solo y le gusta quedarse en casa, ver películas o jugar a los bolos con algunos amigos cercanos. Según Wilkins, esta pelea contra Misael López no durará mucho.

“Acabo de llegar del campamento con Roy Jones, Jr., que cree en mí”, comienza “Crunch Time”. “No hablo mucho, pero dejo que mis manos hablen. Nadie realmente sabe de mí ahora excepto las personas importantes. Tengo 5-0, con 5 nocauts. Eso habla por sí mismo. Todos en Denver necesitan entender que NO soy y oponente. Soy un luchador de clase mundial. Era campeón aficionado del Estado de Nueva York de 5X, campeón internacional de 2X. Derroté a China por decisión unánime y cuando peleé con Irlanda, le rompí la nariz a los niños y lo noqueé. A los 17 años de edad, gané el Campeonato Elite de Paul Murphy, ambas peleas por nocaut. Fui a las pruebas olímpicas de 2016 (132 libras) perdiendo una decisión cerrada, cerrada y cerrada ante un niño de Filadelfia en lo que fue una gilipollez. Ya sabes cómo es la mierda de la ciudad natal en los aficionados. Si eres franco y tienes un estilo diferente, te miran. No es justo y aprendí … Después de eso, me volví profesional y no dejé todo lo que pusieron frente a mí desde entonces. Aprendí el juego a medida que pasa el tiempo y aún no he firmado, no porque sea un mal luchador sino porque sé lo que valgo. No soy estúpido. Tomé esta pelea después de escuchar toda esta charla sobre lo bueno que es López y podría haber dicho que necesitaba más dinero, podría haber negociado más alto, pero decidí no dar problemas y decidí luchar por los $ 3,000. Hice $ 2,500 haciendo mi jodido debut profesional por 4 rounds. Por lo que estoy viendo es que no creen que soy una mierda. ¿Quieres que pelee por $ 3,000? ¡MULTA! No estoy faltándole el respeto a nadie, pero al final, seremos nosotros y López. Decidí que vengo a Denver, le daría una paliza a López delante de sus amigos y seguidores y cuando lo lleven en esa camilla, me iré con el cinturón y tendré el respeto de todos en Denver “. .

En final, James ‘Crunch Time’ Wilkins tenía una última cosa que decir … “Puedo prometerle una cosa. He dedicado mi vida y carrera de boxeo a la memoria de mi hermano Tyrek Matthews. Cuando le pegue a este chico López, sentirá algo que nunca antes sintió. En la segunda o tercera ronda, se va a dormir. Después quiero que todos estén de acuerdo con sus palabras, ‘Él es esto y él es eso’, cuando se refiere a López. Voy a darle una paliza a este chico y realmente lo lastimaré. No voy a venir a Denver y ser amable con este tipo. Estoy en una misión y lo verán en los pesajes. Ven a verme con tu mejor esfuerzo porque carajo, voy a joderte.

Aquí lo tienes amigos. Si no estaba seguro de querer un boleto para esta pelea, después de leer lo que el arrogante, arrogante y seguro James James “Crunch Time” Wilkins tuvo que decir sobre venir a Denver el 16 de septiembre, entonces debe planear ver una Torneo Needlepoint, o algo por lo menos tan emocionante.

Esa cartelera debería estar llena de fuegos artificiales de la Independencia mexicana también. El evento de boxeo en vivo del Día de la Independencia de México “Golpes Y Gritos” estará disponible en IBtv.us y Roku por $ 19.95

